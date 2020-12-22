24Erzincanspor 3 puan parolasıyla Niğde’ye gitti

TFF 2. Lig Beyaz gurup 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Niğde Anadolu FK. spora konuk olacak olan 24Erzincanspor hazırlıklarını tamamlayarak 3 puan için Niğde’ye gitti.

Korona virüs testi pozitif olan Teknik Direktör Özcan Kızıltan, karantina süresi tamamlamasından dolayı takım ile birlikte kafilede yer aldı. Takımda herhangi bir cezalı ve testi pozitif olan futbolcu bulunmuyor.

15. hafta mücadelesinde kendi sahasında İnegöl sporu 1-0 mağlup ederek 4 hafta sonra galip gelen ve moral bulan 24Erzincanspor 16. hafta mücadelesinde deplasmanda 23 Aralık Çarşamba günü oynayacağı Niğde Anadolu FK. spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Niğde’ye gitti. 24Erzincansporda hedef galip gelmek ve yeni bir galibiyet serisi başlatmak.

Niğde’ye hareket öncesinde açıklama yapan 24Erzincanspor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, “14 günlük karantina sürecinde yardımcı antrenörler ve sportif direktör eşliğinde verilen antrenman programını uyguladık. Son 4 haftada 2 mağlubiyet 2 de beraberlik almıştık. İyi oyunumuzu skora yansıtamamıştık. Antrenmanlarda eksikliklerimiz üzerine daha fazla çalışarak hatalarımız düzeltmeye çalışıyoruz. İnşallah sahamızda aldığımız İnegöl spor galibiyeti ile yeni bir galibiyet serisi başlatır ve hedefimize adım adım ilerleriz. Niğde Anadolu FK spor maçı ile galibiyet serimizi sürdürerek 3 puan ile dönmek istiyoruz” dedi.

16. hafta öncesinde oynadığı 13 maç sonunda aldığı 7 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 25 puan sonunda 5. sırada bulunan 24Erzincanspor geri kalan son 4 maçı da kazanarak ilk devreyi arzu ettikleri yerde tamamlamayı hedefliyor.