24 Erzincanspor U19 takımı ilk maçını Ankaraspor U19 ile oynayacak

U19 Bölgesel Gelişim Ligi final kura çekimi yapıldı. 24 Erzincanspor U19 takımı ilk maçını 10 Nisan 2022 tarihinde Konya’da Ankaraspor U19 ile oynayacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Liglerinde yer alan 48 takımın katılımı ile Türkiye Futbol Federasyonu U19 Bölgesel Gelişim 8 ayrı bölge ayrılarak 20 hafta boyunca oynatılan ve 30 Ekim tarihinde başlayan 29 Mart 2022 tarihinde tamamlanmıştı.

Lig müsabakaları sonucunda Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanmak üzere gruplarında ilk sırada bulunan 8 takım 1. torbayı, gruplarında ikinci sırada bulunan 8 takım ise 2. torbayı oluşturduğu toplam çeyrek finale kalan 16 takım yetkilisinin online katılımı ile kura çekimi gerçekleşti.

Grubunda şampiyon olarak çeyrek final oynayacak 24 Erzincanspor U19 takımı Konya’da 10 Nisan’da Ankaraspor U19 ile ilk maçını oynayacak.

Ankara’da iki grup olmak üzere Nevşehir ve Konya’da çeyrek final müsabakaları oynanacak.

Ankara Elmadağ Stadında Turgutluspor, Sarıyer, Esenler Erokspor, Yomraspor, Ankara Esenboğa Stadında Bursa Yıldırımspor, Uşakspor A.Ş, Batman Petrolspor A.Ş, Sakaryaspor, Nevşehir 3.Nolu Stadında Karşıyaka, 52 Orduspor FK, 1461 Trabzon FK, Amed Sportif Faaliyetler takımları ve Konya Cumhuriyet Cim Sahasında A 24 Erzincanspor U19, ve Bodrumspor, Ankaraspor U19, Darıca Gençlerbirliği U19 takımları mücadele edecek.

Kura çekimi sonucunda eşleşen kulüpler, son 16 turu ve çeyrek final müsabakalarını TFF tarafından belirlenen tarafsız Ankara’da iki grup olmak üzere Nevşehir ve Konya’da tek maç eleme usulüne göre müsabakaları oynayacak.

Son 16 turu müsabakaları 10 Nisan, çeyrek final müsabakaları 13 Nisan tarihinde oynatılacak. Çeyrek final müsabakaları sonucunda kalan 4 kulüp tek merkezde toplanarak Yarı Final ve Final müsabakalarını oynatılarak U19 Bölgesel Gelişim Ligi Final müsabakaları tamamlanacak.

Altyapı Koordinatörü Murat Aydoğan ile Teknik sorumlu Tolga Özpoyraz, hedeflerinin Konya’da yapılacak olan çeyrek final müsabakalarında başarılı olarak gruptan çıkmak ve yarı finale kalarak Türkiye’de ilk dörde kalmak istediklerini belirttiler.

Kulüp Başkanı Gökhan Keleş ise U19 takımının başarısının camiayı mutlu ettiğini, gençlere güvendiğini ve Konya’da grupta şampiyon olacaklarına ve yarı finale kalacaklarını inandığını belirtti.