Erzincan’da 2022 yılı vekâlet yoluyla kurban kesimi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda müftülük personelinin de katılımlarıyla “Vekâlet Yoluyla Kurban Tanıtım Toplantısı” gerçekleştirildi. Akşemseddin Camii İmam Hatibi Murat Ayhan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, kurban hizmetleri tanıtım videosunun sunumuyla ve İl Müftüsü Burhan Çakır’ın açılış konuşmasıyla devam etti.

Daha sonra kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanlığı vaizlerinden Mustafa Acar, sunum eşliğinde yurt için kurban vekâleti konusunda gereken bilgilendirmeyi yaptı.

Toplantı, misafir konuşmacı Mustafa Acar’a Erzincan’a özgü bir bakır işlemenin İl Müftümüz Burhan Çakır tarafından takdimiyle sona erdi.