2021 Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığınca her sene yurt çapında düzenlenen "Gençlik Bilgi Yarışması" bu sene de devam ediyor.

Sevgili Peygamberimizi tanımaya, anlamaya hayatımızı onunla anlamlı kılmaya bir vesile olması için düzenlenen yarışmanın bu seneki kaynak eseri: "Hadislerle O’nu Anlamak"

Yarışmada dereceye girenleri Diyanet İşleri Başkanlığının takdim edeceği ödüllerin yanısıra Erzincan Müftülüğü ve hayırseverlerin elbirliği ile taahhüt edilen birçok ödül bekliyor.

Yarışmaya katılmak için müracaat formuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Yarışma başvuruları; 05 Nisan 2021 tarihinde başlayacak ve 19 Mayıs 2021 saat 23.59’a dek devam edecek.

Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında yer alan “Hadislerle O’nu Anlamak” isimli eserden sorumlu olacaklar.

Örgün yahut açık öğretim fakültesi programlarından herhangi birine devam eden üniversite öğrencilerinden 1 Ocak 1993 ila 1 Ocak 2004 arasında doğan herkes yarışmaya müracaat edebilir.

Söz konusu eseri, http://yayinsatis.diyanet.gov.tr/ adresinden pdf olarak yahut satış bürolarından temin edilebilir ve yarisma.diyanet.gov.tr adresini ziyaret ederek başvuru oluşturulabilir.”