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2021 av sezonu açıldı

2021 yılı av sezonu başladı, 15 Kasım tarihinde son bulacak. Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde avlanma serbest olacak.

ERZİNCAN 24.08.2021, 08:53
2021 av sezonu açıldı

2021 yılı av sezonu başladı, 15 Kasım tarihinde son bulacak. Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde avlanma serbest olacak.

Av sezonunun başlamasıyla birlikte Erzincan’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince koruma ve kontrol denetimleri gerçekleştirildi.

Yeni av sezonuyla ilgili avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerektiği belirtilerek şu bilgilendirme yapıldı:

“Tüm bölgelerimizde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete ’de yayımlanan 19 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur.”

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