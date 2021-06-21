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15 dönüm arazide ekili arpa kül oldu

Erzincan’ın İliç ilçesinde, hasada hazır tarlada çıkan yangında 15 dönümlük alanda tonlarca arpa yandı. Üreticinin bir yıllık emeği yangınla kül oldu.

ERZİNCAN 21.06.2021, 08:12
15 dönüm arazide ekili arpa kül oldu

Erzincan’ın İliç ilçesinde, hasada hazır tarlada çıkan yangında 15 dönümlük alanda tonlarca arpa yandı. Üreticinin bir yıllık emeği yangınla kül oldu.

İliç ilçesine bağlı Dostal köyünde yaklaşık 15 dönümlük arpa ekili arazide bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alana yayıldı. Tarlalarda çıkan yangını fark eden çiftçiler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 dönümlük alanda tonlarca arpa yandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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