13 Şubat Erzincan’ın kurtuluşunun 104’ncü yılı bir dizi etkinlikle kutlanacak

13 Şubat Erzincan’ın kurtuluşunun 104’ncü yılı münasebetiyle “Erzincan Kültür Sanat Günleri” kapsamına bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Bu kapsamda düzenlenecek olan programların takvimi şu şekilde açıklandı;

-28 Ocak Cuma, saat 19.30’da Müftülük Konferans Salonunda “Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin’in Kurtuluş Konulu Konferansı”

-01 Şubat Salı, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde “Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu Ödül Töreni”

-7 Şubat Pazartesi, saat 10.00’da Belediye önünde “Kitap Fuarı Açılışı”

-7 Şubat Pazartesi, saat 14.00’de Cumhuriyet Meydanında “Folklor Gösterisi Erzincan Ekibi”

-7 Şubat Pazartesi, saat 17.00’de Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde “Kültür ve Sanat Günleri Açılış Galası”

-7 Şubat Pazartesi, saat 19.30’da Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde “Erzurum Devlet Tiyatroları Gösterisi”

-8 Şubat Salı, saat 14.00’de Cumhuriyet Meydanında “Folklor Gösterisi- Konser (Barış Polat)”

-8 Şubat Salı, saat 19.30’da Kapalı Spor Salonunda “ Ender Balkır Konseri”

-9 Şubat Çarşamba, saat 14.00’de Cumhuriyet Meydanında “Folklor Gösterisi Erzurum Ekibi”

-9 Şubat Çarşamba, saat 19.30’da Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde “ Trabzon Devlet Tiyatroları Gösterisi”

-9 Şubat Çarşamba, saat 20.00’de Müftülük Salonunda “Aşılar Şöleni”

-10 Şubat Perşembe, saat 14.00’te Cumhuriyet Meydanında “Folklor Gösterisi- Konser (Yerel sanatçı)

-10 Şubat Perşembe, saat 19.30’da Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde “ Trabzon Devlet Tiyatroları Gösterisi”

-11 Şubat Cuma, saat 14.00’de Cumhuriyet Meydanında “Kafkas Halk Dansları Gösterisi”

-11 Şubat Cuma, saat 19.30’da Kapalı Spor Salonunda “Oğuzhan Koç Konseri- Yerel Sanatçı”

-12 Şubat Cumartesi, saat 14.00’de Müftülük Salonunda “ Erzincan Türküleri)

-12 Şubat Cumartesi, Akşam Namazına Müteakip Terzibaba Camii’nde “Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif Okutulması”

-12 Şubat Cumartesi, saat 18.30’da Ergan Dağı Kayak Merkezinde “Meşaleli Kayak Gösterisi”

-12 Şubat Cumartesi, saat 19.30’da Kapalı Spor Salonunda “Mehter - Bando Ortak Konseri”

-13 Şubat Pazar, saat 10.00’da “Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni”

-13 Şubat Pazar, saat 10.30’da “13 Şubat Zafer Yürüyüşü”

-13 Şubat Pazar, saat 12.00’de Hava Şartlarının uygunluğuna göre “Türk Yıldızları Gösterisi Uçuşu”

-13 Şubat Pazar, saat 13.00’de Şehir Cirit Alanında “Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakası”

-13 Şubat Pazar, saat 19.00’da Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde “Erzincan Kültür Sanat Günleri Açılışı Protokol Konuşmaları”

-13 Şubat Pazar, saat 20.00’da Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde “Kültür ve Turizm Bakanlığı Senfoni ve Halk Dansları”

-13 Şubat Pazar, Ergan Dağı Kayak Merkezinde “Türkiye Snowboard Yarışmaları”

-14 Şubat Pazartesi Ergan Dağı Kayak Merkezinde “Türkiye Snowboard Şampiyonası Ödül Töreni”