Erzincan’da acele kamulaştırma kararı alınan 13 Şubat Çarşısı yıkılacak.

13 Şubat Çarşısı için Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi çerçevesinde acele kamulaştırma kararı alındı. Karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazetenin 16 Mart 2023 Perşembe tarihli 6961 Karar Sayısı ile Erzincan Merkez Hocabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 13 Şubat Çarşısı bölgede yürütülen Kentsel Dönüşüm ve gelişim projesi çerçevesinde Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’nci maddesi gereğince kabul edildi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Şehir Merkezinde bulunan ve yıllardır çözüme kavuşturulması beklenen 13 Şubat Çarşısı için Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi çerçevesinde acele kamulaştırma kararı alınarak Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu bölgenin de dönüşümünü en kısa süre içerinde gerçekleştirerek şehrimize yakışır bir yer haline getireceğiz.” dedi.