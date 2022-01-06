banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu

100 gram döner 35 - 38 TL

Erzincan Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği Aşçı ve Lokantacılar Odası tarafından alınan kararla yiyecek çeşitlerine yapılan zam, lokantalarda uygulanmaya başlamadı.

ERZİNCAN 06.01.2022, 13:05
100 gram döner 35 - 38 TL

Erzincan Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği Aşçı ve Lokantacılar Odası tarafından alınan kararla yiyecek çeşitlerine yapılan zam, lokantalarda uygulanmaya başlamadı.

Geçtiğimiz günlerde, Erzincan’da Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliğince alınan kararla lokantalarda müşterilere sunulan yiyecek çeşitlerine zam yapıldı. Erzincan Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Erkan Telçeken konu ile ilgili basın açıklaması yaptı. Başkan Telçeken konuşmasında yapılan fiyat tarifesinin lokantalarca uygulanmadığını söyleyerek, 100 gram dönerin 35 - 38 TL’den satıldığını açıkladı.

Erzincan Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Erkan Telçeken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Biz bu fiyat tarifelerini yılda bir sefer çıkarıyoruz. 2020 yılında almışız, 2021 yılında almışız, 2021 yılının arasında bir tek 5 ay mesafe ile olan süreçte o bölümde almışız. 5 aylık bir süreç var. Şimdi fiyat tarifesinde 43 lira döner, 20 lira mercimek çorbası diye yazıyor ama biz Erzincan Lokantacılar Odası olarak, Erzincan esnafı olarak, lokantacılar esnafı olarak hiçbir işyerimizde hiçbir lokantamızda hiçbir restoranda ne 20 liraya mercimek çorbası var ne de 43 liraya döner var. Erzincan’da ki döner fiyatları 35 lira, en pahalısı 38 liradır. 38 lira olan dönerimizin fiyatı cadde üzerinde bulunuyor. Tabi ki 20 liraya döner veren ne var ama yine diyorum biz fiyat kararını yılda bir sefer alıyoruz. Bizim aldığımız 2021 yılındaki fiyat tarifesi 2022 yılının son günlerine doğru yani 2023 yılında alınacak fiyat tarifesini veriyoruz. 43 liraya muhtemelen yazın bile yenmeyecekler. İnşallah öyle temenni ediyoruz. Çünkü hiçbir malzeme hiçbir ürün, un, şeker, yağ hiçbir şey yerinde olmadığı için biz bir bakkal gibi bir market gibi akşam şu para olmuş yine mercimeğin fiyatını 20 liradan 23’e çıkaralım diye yapamıyoruz. Etin kilosu 35 liradan 60 lira olmuş biz bugün dönere veya başka bir şeye zam yapamıyoruz. Bizim yılda bir sefer aldığımız bir rayiç var, bu rayiç bedelinin 2022 yılının sonuna kadar süreceğini temenni ediyoruz. Gerçekten biz esnaf olarak, lokantacılar esnafı olarak biz de çok zor durumdayız. Biz de isteriz her şeyi daha ucuz satmayı, biz de isteriz Erzincan’da dönerin 25 liraya yenmesini, mercimek çorbasının işte 10 liraya içilmesini. Ama şartlar ortada.

Ben size burada bir şey söyleyeyim; 2020 yılında mercimek çorbası 11 lira, 2021 yılında 16 lira, 1 yılda geçmiş buradan da 20 lira olmuş. Döner 35 liradan 43 liraya çıkmış şimdi afaki bir fiyat değil yani bir kirli bilgi var ben bundan eminim. Bizim Erzincan’ımız, Erzincan esnafımız, Erzincan’ın lokantacılar esnaf olarak biz 43 liraya hiçbir yerde döner satmadık, satmıyoruz. 20 liraya mercimek çorbası satmadık satmıyoruz. Bu memlekette 24 saat ışığı yanan bir tek iş yeri restoranlardır. Ne zaman gitseniz bir tas muhakkak sıcak çorba içebileceğiniz yerler vardır. Onun için ben burada bize bağlı olan kayıtlı olan 150 tane lokanta adına konuşuyorum. Hiç kimse 43 liraya 100 gram döner yememiştir, yemeyecektir Allah’ın izniyle. 35 liradan kestiğimiz hayvan oldu 65 lira. 20 kilo yoğurdu alıyordum 35 liraya oldu 95 lira. Şimdi bizim de mecbur ayakta kalmamız için bazı şeyler yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8