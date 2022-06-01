Erkek Giyimin Öncü Markası Kiğılı, Perakende Günleri’nde Tam Not Aldı

Perakende Günleri bu yıl Haliç Kongre Merkezi'nde "Dijital Dönüşüm" temasıyla başladı.

Perakende Günleri, 2001 yılından bu yana Türkiye’deki en büyük iş dünyası organizasyonu, uluslararası alanda da sayılı organizasyonlardan biri olarak gösteriliyor.



Perakende Günleri, konferans, fuar, perakende güneşi ödülleri, özel etkinlikler ve B2B toplantıları ile perakende sektörü için bilgi ve deneyimin aktarıldığı, yeni iş birliği adımlarının atıldığı, başarının ve coşkunun paylaşıldığı sektörün en büyük buluşması.



Perakende Günleri’nde standıyla ilgi çeken erkek giyimin öncü markası Kiğılı, ziyaretçilerden tam not aldı. Mikrofon uzattığımız firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Kiğılı’nın faaliyetlerini ve hedeflerini Ekovitrin Haber Merkezi’nden Ali Karabaş’a anlattı.



Perakendecilerden, AVM’lere, iş geliştiricilerden, teknoloji firmalarına ve tedarikçilere kadar sektörün tüm kesimlerini her yıl, iki gün boyunca İstanbul’da bir araya getiren Perakende Günleri 2022, çoğu üst düzey yönetici 8500+ katılımcıyı bir araya getiriyor.

İlham veren konferans oturumları, benzersiz bir network imkânı sunan fuar ve B2B toplantılarıyla Perakende Günleri, katılımcılarına işlerini geliştirmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.