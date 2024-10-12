Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk ile Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretleri tamamlayarak yurda döndü. Erdoğan’ın 2 Balkan ülkesine yaptığı ziyaretler ve açıklamaları bölge ülkelerinin medyasında geniş yankı buldu. Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) haberinde Erdoğan’ın ziyaretine geniş yer verirken, Türkiye ve Arnavutluk arasında iş birliği, iletişim, eğitim ve tarım alanlarında 4 anlaşmaya imza atılmasına dikkat çekti. ATA haberinde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkent Tiran'daki Namazgah Camisi'nin açılışında ifade ettiği “İki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın sembolü” sözlerini öne çıkardı.

Arnavutluk'un televizyon kanallarından Top Channel ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye ziyaretini yansıtan ve internet sitesinde yer alan haberin manşetinde, “Tiran'a resmi ziyarette bulunan Erdoğan'dan Arnavutluk'a 'mesaj': FETÖ ile mücadeleye devam edeceğinizi umuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Balkanweb portalı da haberinde, “Erdoğan, Tiran'da İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarını kınadı” başlığını ön plana çıkardı. Arnavutluk'taki diğer televizyon kanalları ve haber portalları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini anbean yakından ve geniş bir şekilde okuyucuyla buluşturdu.



Erdoğan’ın “Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz” ifadesi ön planda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyareti ve bölge ülkelerini ilgilendiren açıklamaları Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova ve Hırvatistan medyasına da yansıdı. Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz” ifadesini ön plana çıkardı. Tanjug'taki haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bosna-Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini vurguladığı belirtildi.

Sırbistan Radyo Televizyonu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi alanındaki açıklamalarına vurgu yaparak iki ülkenin sanayi alanında ilişkilerinin geliştirilmesi sözlerini öne çıkardı.



Bosna-Hersek medyası, Erdoğan'ın barışın korunması yaklaşımı üzerinde durdu

Bosna-Hersek'in en çok okunan gazetesi Dnevni Avaz'ın internet portalında, “Erdoğan Belgrad'da: Bosna-Hersek'te istikrarın korunmasına yönelik kararlılığı teyit edildi” başlığıyla basın toplantısındaki sözlerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Balkanlar'da barışın korunması, Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerde sağduyulu hareket edilmesine yönelik yaklaşımı üzerinde duruldu. Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'daki gelişmeleri gündemine almasına vurgu yapıldı.

Bosna-Hersek'in en çok okunan haber portalı Klix, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının “Balkanlar'ın huzur ve istikrarının devam ettirilmesi” bölümünü ön plana çıkararak “Bosna-Hersek'te istikrarın korunmasında, ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna-Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım” ifadelerine yer verdi.



Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Hırvat basınında geniş yer buldu

Hırvat Radyo Televizyonu ise Arnavutluk'un ardından Sırbistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, barışın korunması için Sırbistan ile savunma sanayisi alanında iş birliği yapacaklarını açıklamasını okurlarına aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretini birçok televizyon kanalı takip ederken haber portalları tüm gelişmeleri canlı olarak okurlarına duyurdu.



Kosova basınında, Arnavutluk'a kamikaze dron hibe edilmesi manşetlerde

Kosova basınında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti kapsamında duyurulan Arnavutluk'a kamikaze dron hibe edilmesi haberleri, manşetlere taşındı. Ülkenin en büyük haber ajansı konumundaki KosovaPress, söz konusu habere geniş yer ayırdı. Belgrad ziyaretiyle ilgili olarak yerel basında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kosova ile diyalog konusunda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e verdiği tavsiyeler öne çıktı.