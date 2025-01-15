İki Üzücü Kaybın Ardından

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılının ilk toplantısında AK Parti üyelerine hitap ederken, yeni yılda Türk halk ve arabesk müziğinin duayen ismi Ferdi Tayfur ile Amasya ve Ankara milletvekili Ahmet İyimaya'nın vefatını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Her iki kaybın, Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

AK Parti, Türkiye’nin En Büyük Ailesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'deki 168 parti arasında 11 milyon 135 bin 306 üye ile en büyük parti olduğunu vurguladı. Bu rakamla AK Parti'nin, diğer tüm partilerden fazla üyeye sahip olduğunu belirtti.

2028 Kongresi İşaret Fişeği Olacak

AK Parti olarak kongre süreçlerini büyük bir titizlikle yürüttüklerini belirten Erdoğan, 2028 yılına kadar yapılacak büyük kongrelerin, partinin geleceği açısından önemli bir adım olacağını ifade etti.

İhracat Rekoru ve Ekonomik Başarılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın 262 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını belirterek, bu başarının Türkiye ekonomisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Ayrıca, işsizlik oranının son 16 aydır tek haneli seviyelerde seyretmesinin de ekonominin güçlü olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Enflasyonla Mücadele ve Alım Gücü Artışı

Erdoğan, enflasyonla mücadeleye olan kararlılıklarını yineleyerek, enflasyonun düştükçe alım gücünün artacağını ve ekonomik sıkıntıların hafifleyeceğini belirtti. Ayrıca, enflasyonla mücadelenin sadece talep yönlü değil, arz yönlü tedbirlerle de destekleneceğini söyledi.

Suriye Meselesinde Kararlı Duruş

Suriye meselesine de değinen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “kırmızı kart” gösterme önerisine sert bir yanıt verdi. Erdoğan, "Kırmızı kart gösterecekmiş, ya sen o işlerden anlamazdın o iş bizim işimiz" diyerek, Suriye'deki gelişmelere Türkiye'nin kararlı bir şekilde müdahil olduğunu belirtti. Ayrıca, Suriye halkının Esed rejiminden kurtulmasının Türkiye'nin önemli bir katkısı olduğunu ifade etti.

Özgür Özel’e Tepki: "Nerelerdeydiniz?"

Erdoğan, Suriye’deki katliamlar ve insanlık dışı muameleler karşısında susanları eleştirerek, "Bebekler öldürülürken siz neredeydiniz? Türkiye'nin yanında değil, karşısında konumlandılar." dedi. Suriye halkının yanında Türkiye'nin durduğunu, diğer ülkelerin ise sadece sessiz kaldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Suriye devrimini ve Türkiye’nin Suriye politikasını savunarak sonlandırdı, AK Parti'nin Suriye'deki tutumunun değişmeyeceğini vurguladı.