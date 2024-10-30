AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin belli bir kitleye ait olmadığını vurgularken Cumhuriyetin Türk'ün de Kürt'ün de cumhuriyeti olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin sıradan bir devlet olmadığını vurgularken "Biz 1923'te sahneye ilk kez çıkmadık, yeniden çıktık." dedi. Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan ile ilgili çıkışını da yorumlayan Başkan Erdoğan "Devlet Bey'in çağrısı tarihi fırsat. Cesur çıkışıyla tarihe istikamet çizdi." dedi. Kandil'e hiçbir çağrılarının olmadığını belirten Erdoğan "Anlayacakları dil terörle tavizsiz mücadele" yorumunda bulundu. Özgür Özel'i de tebrik eden Başkan Erdoğan Özel'in kardeşliğe katkı sunduğunu belirtti. Diğer yandan terörle mücadelede müjdelerinin olacağını belirten Erdoğan güney sınırının tamamen garantiye alınacağının altını çizdi. Kürtlere seslenen Erdoğan "Uzattığımız eli tutmanı ve aradaki maşaları çıkartmanı istiyoruz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Miili mücadelenin şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.

TUSAŞ'a alçakça bir terör saldırısı oldu. Milletimizin başı sağolsun.TUSAŞ çalışanlarını daha azimli gördüm. Özgüvenleri son derece yüksek.

2026'da 20 GÖKBEY envantere girecek.

Biz 1923'te sahneye ilk kez çıkmadık, yeniden çıktık.

Allah'ın izniyle bu meseleyi ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz.

Devlet Bey'in çağrısı tarihi bir fırsat. Cesur çıkışlarıyla daima tarihe istikamet çizmiştir.

29 EKİM MESAJI

Aziz milletim, değerli vekiller, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtası ile ekranları başında bizleri takip eden vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. 29 Ekim sevinci çeşitli tören ve etkinliklerle, büyük bir gururla yaşandı. Bayram sevincimizi paylaşan herkese, tüm liderlere buradan teşekkür ediyorum. Milli mücadelenin şehit ve gazilerini, tarihimiz boyunca vatan savunmasında kahramanca çarpışan tüm şehitlerimizi, tüm yiğit gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

"TUSAŞ ÇALIŞANLARINI DAHA AZİMLİ GÖRDÜM"

Geçen hafta Cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından biri olan TUSAŞ'ın tesislerine yönelik alçakça bir terör saldırısı oldu. Bu saldırıda şehit düşen kardeşlerimize de rahmetler diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Dün TUSAŞ'ı ziyaret ettik, çalışanlarla kucaklaştık. Yerli milli helikopterimiz T625 GÖKBEY'in ilkini törenle Jandarma Genel Komutanlığı'mıza teslim ettik. Yıl sonu gelmeden iki GÖKBEY'i daha jandarmamıza teslim etmiş olacağız. 2026'da toplam 20 adet GÖKBEY helikopterimizin farklı kurumlarımıza teslimatını gerçekleştireceğiz. TUSAŞ çalışanlarımızı daha azimli gördüm, gözlerinde adeta bir adanmışlık duygusu vardı. Hainlere rağmen daha fazla üreterek, çalışarak şehit arkadaşlarının ruhlarını şad etmeyi sürdüreceklerine inanıyorum.

"CUMHURİYET BELLİ BİR KİTLENİN CUMHURİYETİ DEĞİL"

Cumhuriyet milletimizin ortak kararı olarak vücut bulmuştur. Cumhuriyet, belli bir şahsın, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir mezhebin, etnik kökenin Cumhuriyeti değildir. Bu Cumhuriyet, zenginin olduğu kadar yoksulun da Cumhuriyeti'dir. Bu Cumhuriyet, Alevi'nin de Sünni'nin de Cumhuriyeti'dir. Sağın da solun da Cumhuriyeti'dir. Bu cumhuriyet, Türk'ün de, Kürt'ün de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet ben Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyım diyen Laz'ın, Çerkez'in, Rum'un yani herkesin cumhuriyetidir. Bu vatana bağlı kimsenin cumhuriyetle bir sorunu yoktur. Bu Cumhuriyet, 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşıyım' diyen vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyeti'dir. Bu Cumhuriyet hepimzin eseridir. Bu Cumhuriyet 85 milyonun tamamının Cumhuriyeti'dir.

"KARDEŞLİĞE EN BÜYÜK ZARARI VERDİLER"

Geçtiğimiz 1 asır boyunca yaşadığımız sorunlar, Cumhuriyet'ten değil, ona ihanet edenlerden kaynaklanmıştır. Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak ayrımcılık yaptılar, zulmettiler, ötekileştirdiler. Bu ülkenin huzuruna, birliğine, dirliğine, kardeşliğine en büyük zararı verdiler. Aziz milletimiz her şeyin farkında. Milletimiz tüm olumsuzluklara rağmen hem Cumhuriyet fikrine, hem de TBMM'ye sımsıkı sahip çıkmış, korumuş, kollamıştır.

"1923'TE TARİH SAHNESİNE İLK KEZ DEĞİL YENİDEN ÇIKTIK"

Şehitlerimizin kanından rengini alan al bayrağımızla, birliğimizin, kardeşliğimizin temel metni olan İstiklal Marşı'mızla cumhuriyet aydınlık geleceğimizdir. Cumhuriyet ruhunu korumaya, kollamaya devam edeceğiz. Yakın coğrafyamızdaki bazı ülkeler aynı başarıyı gösteremediler. Osmanlı bakiyesi coğrafyada 1 asırdır kan, gözyaşı, savaş, çatışma dinmiyor. Türkiye de bu kaostan ister istemez etkileniyor. Hata şuradadır. Coğrafyamızdaki kaosa bakanlar, korkmuşlar, ürkmüşler, tedirgin olmuşlar ve cumhuriyetimize ürkek bir kuş muamelesi yapmışlardır. İç düşmanlar üretmeye yol açmıştır. Bu milletin her bir ferdi, özellikle gençlerimiz şunu iyi bilmeli. Türkiye sıradan bir devlet değildir. Biz 29 Ekim'de ilk defa tarih sahnesine çıkmış değil, sahneye yeniden çıkmış bir milletiz. Kuşkusuz 29 Ekim çok önemlidir. Tarihin kritik bir dönüm noktasıdır ancak bu aziz millet, yüz yıllardır, bin yıllardır hem tarih sahnesinde var olan hem de tarih yazan, tarih yapan bir milletdir.

BU CUMHURİYET KORKMAZ

Şanlı zaferleri ile yeryüzünde başı dik, gururla yürümeyi hak eden yegane millet bizim milletimizdir. Bu millet mazlum ve mağdurların, ezilenlerin, kimsesizlerin, tüm insanlığın umudu bir millettir. Unutmayın, düşersek yeniden doğruluruz. Yanarsak küllerimizden yeniden doğarız. Yıkılırsak yeniden dimdik ayağa kalkarız. Kolumuzu, kanadımızı kesseler daha gür, daha köklü, daha güçlü bir fidana dönüşürüz. Kimse bizi yanlış bellemesin. Hele hele bu milletin hiçbir ferdi korku, ümitsizlik, karamsarlık içinde olmasın. Onun için söylüyorum. Bu cumhuriyet korkmaz. Korku, cumhuriyetimizin bir vasfı asla ve asla olamaz.

SAVUNMA SANAYİNDE AYAĞA KALKTIK

Hatay'da bir yeniden diriliş var. Yeniden ayağa kalkış var. Şimdi diğer illerimizi ziyaret edeceğim. Bize durmak yok, biz yine küllerimizden dipdiri ayağa kalkarak yola devam edeceğiz. Tek başına savunma sanayiinde elde ettiğimiz mesafe bile ülkemizin nereden nereye geldiğinin en anlamlı göstergesidir. 23 yıl önce biz neredeydik, şimdi neredeyiz? Yüzde 80. Terör, bütün her türlü gayretleriyle saldırmasına rağmen şu anda yüzde 80'i yakaladık ve değişik alanlarda hamdolsun savunma sanayiinde ayağa kalktık. Belli dönemlerde cumhuriyetin öz evlatları ayrımcılığa, dışlanmaya maruz kaldılar, görmezden gelindiler. Ötelendiler, hırpalandılar. Elbette çok güzel günler de gördük ama ondan daha fazla hüzün gördük, acı gördük, gözyaşı gördük, baskı gördük. AK Parti'mizi 2001'de kurarken en büyük hedefimiz devlet ile milleti kucaklaştırmak, cumhur ile cumhuriyeti buluşturmaktı.

SIRTIMIZDAN HANÇERLENDİK

Kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmedik. Göreve geldiğimizde ülkemizin tamamıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu illerimizde ciddi bir ihmalkarlık söz konusuydu. Hiç kimse inkar edemez ki Doğu ve Güneydoğu illerimize altyapısı ile üstyapısı ile üretimi ile tarihin en büyük yatırımlarını biz yaptık. Bunu yaparken dedik ki terörü ve terörün ürediği bataklığı kurutacağız, kardeşliği büyüteceğiz. Aradan geçen 22 yıl boyunca aynı istikamette sarsılmadan yürüdük ve yürüyoruz. Türk ile Kürt'ün kardeşliğini büyütmek için ne yapılması gerekiyorsa, nasıl yapılması gerekiyorsa hemen hepsini yaptık, denedik, tecrübe ettik. Her seferinde karşımıza bir duvar, ihanet çıktı. Sorundan beslenenler, sorunun çözülmesine engel oldular. Terörün bitmesini istemediler. Şiddetin sona ermesine rıza göstermediler. Türkiye'nin her alanında büyüyeceğini görenler kardeşliğin önüne set çektiler, tuzaklar kurdular. Gizli aparatlarını harekete geçirdiler. Çok beden ödedik, çok ihanet gördük. Sırtımızdan birilerinin dediği gibi maalesef hançerlendik.

DEVLET BEY TARİHE İSTİKAMET ÇİZEN BİR LİDER

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhur İttifakı'nı kurarak hem devletimizin gücüne güç kattık hem de milletimize özgüven kazandırdık. Buradan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tüm MHP camiasına, grubum adına selam ve şükranlarımızı tekrar ifade ediyorum. Devlet Bey, tavır, konuşma, söylem ve siyasetiyle, cesur çıkışları ile daima tarihe not düşen, tarihe istikamet çizen bir lider. Milliyetçiliğin ne olduğunu en açık, en sarih, en çarpıcı şekilde izah etmiştir. Son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır.

BİZİM MUHATABIMIZ MİLLETİMİZDİR

Ortak çıkarlar yerine şahsi gündemleri peşinde olanlar tutarsızlık ve boş laf bataklığında çırpınıyor. Bizim muhatabımız milletimizdir. Milletimizin de Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması, dünyada ve bölgesinde yaşanan istikrarsızlıklardan uzak kalması noktasında gereken adımların atılması yaklaşımımızı desteklediklerini biliyoruz. Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz. Israrla bizimle muhatap olma gayretleri, kendilerini patronlarına ispat etme çabasından başka bir şey değildir..