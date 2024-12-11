"Suriye'de Huzur ve Güvenliğin Kapıları Açıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin yıllardır süren zulüm ve baskılardan kurtulduğunu belirterek, “61 yıllık zulmün ardından özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerimize en derin muhabbetlerimi iletiyorum. Baas rejiminin eli kanlı yönetimi sona erdi ve böylece Suriye’de barışa giden yolun kapıları açıldı” dedi.

Erdoğan, Suriye’de barış ortamının kök salmasıyla gönüllü geri dönüşlerin artacağını vurguladı. “Türkiye olarak Suriyeli muhacirleri 13 yıldır misafir ettik. Bu süreçte onları en iyi şekilde ağırladık ve elimizden gelen desteği sağladık” ifadelerini kullandı.

"CHP’nin Mülteci Karşıtı Tutumu Utanç Verici"

Konuşmasında ana muhalefet partisi CHP’ye eleştirilerde bulunan Erdoğan, mülteci karşıtı söylemleri kınadı. “CHP’nin eski genel başkanı, nefret söylemleriyle halkımızı kışkırtmaya çalıştı. Ancak vicdan, insanlık ve dayanışma bu süreçte kazandı. CHP, Suriye’deki işkence ve ölüm kamplarını görmezden gelip mülteci düşmanlığını körüklemeye çalışarak utanç verici bir tavır sergiliyor” dedi.

"Türkiye İnsanlık Sınavını Geçti"

Erdoğan, Türkiye’nin Suriyeli mülteciler konusundaki duruşunun insanlık ve komşuluk değerlerine dayandığını ifade etti. “Kapımıza gelene Türk müsün, Kürt müsün, Arap mısın diye sormadık. Kimseyi dinine veya etnik kökenine göre ayırmadık. Suriye krizine vicdan odaklı yaklaştık ve mazlumların yanında olduk” diye konuştu.

"Sednaya Hapishanesi Zulmü Gözler Önüne Seriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sednaya hapishanesinde yaşanan işkencelerin, Suriye’deki rejimin insanlık dışı yüzünü açıkça gösterdiğini belirtti. Bu tür vahşetlerin sona ermesiyle Suriye’nin huzura kavuşabileceğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin Suriye krizinde attığı adımları eleştirenlerin, aslında bölgede istikrarı sabote etmek isteyen odaklarla iş birliği yaptığını söyledi. Türkiye’nin bölgedeki tehlikeleri bertaraf etme çabalarını sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı, “Suriye’de barış ve huzurun kalıcı hale gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

"Barışa Giden Yol Türkiye’den Geçiyor"

Erdoğan, Türkiye’nin bölgede huzur ve güvenliğin tesisindeki lider rolüne dikkat çekerek, Suriyeli mültecilerin onurlu bir şekilde ülkelerine dönebilmeleri için barış ortamının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin Suriye politikasındaki insani ve vicdani yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.