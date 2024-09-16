1'inci Dönem Hâkim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni https://t.co/8PHEpwc9E4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 16, 2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Adalet Akademisi 1. Dönem Hâkim ve Savcı Yardımcıları Eğitim Açılış Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Adalete dair hemen her başlıkta çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Burada öncelikle şu gerçeği açık ve net söylemek isterim. Toplum hâlinde bir arada yaşamanın şartlarından biri, bu birlikteliğin hukukunu oluşturmak, uygulamak ve gözetmektir. Ancak insanın olduğu her yerde çatışma ve çelişkiler de kaçınılmazdır. Arzu edilmese dahi suç işlenir, hukuki ihtilaflar baş gösterir. Hukuk devleti bu ihtilaf ve çatışmalara hızlı doğru ve kesin cevaplar vermeyi gerektirir. Adil ve etkili işleyen bir yargı sistemi bunun kurumsal çerçevesidir. İyi tesis edilmiş, nesnel, bağımsız ve tarafsız işleyen bir yargı -özellikle bu sistemin varlığı- ekonomik gelişme ve kalkınmanın da güvencesidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1'inci Dönem Hâkim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nden konuştu.

Erdoğanun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

-"1960'dan beri bu ülkede yargı sivil siyaseti sınırlamanın, vesayetin bir vasıtası olarak kullanıldı"

-"Adaletin konusu da sermayesi de insandır. Diğer yatırımlar ne kadar anlamlı olursa olsun, adalet hizmetlerinin kalitesinde sağladığımız iyileştirmeyi en büyük hizmetimiz olarak görüyoruz"

-"Hak ve adalet sancağını yere düşürmeden taşımak mücadele etmeyi, yenilemeyi gerektirir. Biz bunun peşindeyiz"

-"Darbe dönemlerinde katledilen demokrasimizde, özellikle adalet katledildi. Yassıada mahkemelerinin verdiği kararın utancı, yıllarca adalet sistemimizin peşini bırakmadı"

-"Önce 17-25 Aralık emniyet yargı girişiminde, ardından 15 Temmuz darbe girişimini çok iyi hatırlıyoruz. Bu ülkeye verdikleri zararın faturasını hala ödüyoruz"

-"Devletimizi, vesayet aparatlarından ve FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalım dikkati elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz"

-"Toplum vicdanını teskin etmeyen kararlar, barışa katkı sunamazlar. Toplumda cezasızlık algısına hizmet eden bazı kötü örneklerle maalesef karşılaşabiliyoruz"

-"Bunların oranını en aza indirmek için yürütme ve yasama olarak üzerime ne düşüyorsa yapmanın gayreti içindeyiz"

-"Hiçbir kuralın değerin ahlaki sınırın olmadığı sosyal medya mecraları giderek büyük bir operasyon aygıtı olmaya başladı"

-"Sadece adalet kurumuna değil, toplumun iç barışına da zarar veren bu furyanın hep birlikte önüne geçmemiz kanaatindeyiz"

-"Toplumun ilgisine mahzar olan her olayda haber ve bilgi alma hakkına elbette saygı duyuyoruz. Ancak toplumun merak yürüyen soruşturmanın da selametini korumak herkesin mesuliyetidir"

-"Milletimiz derin irfanıyla kimin nerede durduğunu görmekte, kimin ne yapmaya çalıştığını gayet iyi bilmektedir"