Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gazze krizi ile birlikte küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir." açıklamasında bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ne yaparlarsa yapsınla, bugüne kadar zulüm karşısında susan dilsiz şeytanlardan olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. İnsanlığımızın sınandığı bu zor zamanlarda hakkı ve hakikati haykırmayı Filistin halkına karşı görevimiz olarak görüyoruz.”