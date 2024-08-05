Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gazze krizi ile birlikte küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir." açıklamasında bulundu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ne yaparlarsa yapsınla, bugüne kadar zulüm karşısında susan dilsiz şeytanlardan olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. İnsanlığımızın sınandığı bu zor zamanlarda hakkı ve hakikati haykırmayı Filistin halkına karşı görevimiz olarak görüyoruz.”
AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı https://t.co/w7PlnGiO9x— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 5, 2024