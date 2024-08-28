Şeffaflık ilkesinin gereği olarak ihale duyuruları Resmî Gazete, Kurumumuzun internet sitesi ve Türkiye’nin en çok tiraja sahip beş gazetesinin ikisinde yayımlanmıştır. İhale sonuçları aşağıdaki gibidir:

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Bizim Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satışı için 13.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır.

MURADİYE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satışı için 14.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır.

GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satış ihalesi 16.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede, muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatılmıştır.

BETİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş

Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satış ihalesi 20.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklifi veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatılmıştır.

SİBELRES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

Sibelres Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satış ihalesi 21.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklifi veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatılmıştır.

RHG ENERTÜRK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş

RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satışı için 27.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır.