Le box-office chinois de 2020 dépasse les 15 milliards de yuans

La recette annuelle du box-office a totalisé près de 15,2 milliards de yuans lundi matin, après avoir franchi samedi la bare des 15 milliards de yuans, avec plus de 400 millions de spectateurs dans les salles de cinéma cette année, selon les données compilées par le China Movie Data Information Network.

Le film épique de guerre "The Eight Hundred" de Guan Hu était en tête de liste pour 2020, avec plus de 3,1 milliards de yuans à ce jour, suivie de l'anthologie comique "My People, My Homeland" et du film d'animation "Jiang Ziya: Legend of Deification", ratissant respectivement plus de 2,7 milliards de yuans et près de 1,6 milliard de yuans.

"The Sacrifice", un film qui se déroule pendant la Guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la République populaire démocratique de Corée (1950-1953), s'est classé quatrième, avec près de 900 millions de yuans, et "Leap", un film sportif qui raconte l'histoire de l'équipe féminine chinoise de volleyball au cours des 40 dernières années, est arrivé cinquième, avec plus de 800 millions de yuans.