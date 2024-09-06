Dilan-Engin Polat çifti için 40 yıla kadar hapis cezası isteniyordu

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün yanında, Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar da katılmıştı.

Engin Polat savunmasında "Türkiye'de güzellik sektöründe öncü firmayız. Hiçbir paravan şirketimiz yoktur. Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten varlıklardır" demişti.

Polat ayrıca el konulan şirketlerinin kendilerine iade edilmesini talep etti ve "10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu" diye konuşmiştu.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan ara kararında tüm sanıklar için tahliye kararı çıktı.