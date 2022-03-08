Engelliler belediye meclisini bastı!

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Adana’da isteklerin çözülmediğini öne süren bir grup engelli vatandaş, Adana Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’na gelip tehditler savurdu. '15 gün içinde isteklerimiz çözülmezse burayı işgal ederiz' diyen engelliler, daha sonra salonu terk etti.