banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Engelli babası, yaptığı tasarımlarla engellilerin hayatlarını kolaylaştırdı

Güncel 02.12.2021, 11:26
Engelli babası, yaptığı tasarımlarla engellilerin hayatlarını kolaylaştırdı
1/7

Elazığ’da yaşayan Mehmet Güleç, ömrünün yarısını engelli bireylere adayarak 30 yıldan fazla bir süredir engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak tasarımlar yapıyor.