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Enerjinin gizli kahramanları kadın mühendisler

Güncel 23.09.2021, 16:44
Enerjinin gizli kahramanları kadın mühendisler
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Samsun'da görev yaparak 5 şehre kesintisiz elektrik vermek için enerjinin şebeke yönetimini sağlayan kadın mühendisler, kendilerine gelen arıza taleplerine hızla dönüş yapıyor.