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Emre hocadan devleri kıskandıracak transfer

Spor 30.03.2022, 11:02
Emre hocadan devleri kıskandıracak transfer
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Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi. Nijeryalı futbolcunun Başakşehir'le anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.