Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye toplamda 8 milyar 125 milyon lira zam farkı ödemesi yapılacak. Ayrıca, Harp ve Vazife Malullüğü Aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye toplamda 1 milyar 339 milyon lira ek ödeme gerçekleştirilecek.

Emekli Sandığı emeklileri, 2025 yılı için belirlenen zam farklarını ve Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlar ise 2024 yılına ait ek ödemelerini bugünden itibaren hesaplarında görebilecekler.