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Elektronik randevu sistemi devre dışı kaldı, Kapıkule’de tır şoförleri yine beklemeye başladı

Güncel 23.02.2021, 10:25
Elektronik randevu sistemi devre dışı kaldı, Kapıkule’de tır şoförleri yine beklemeye başladı
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Randevulu Sanal Sıra Sistemi devre dışı kalınca Kapıkule’de tır şoförleri beklemeye başladı.