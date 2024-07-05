Bu kapsamda Karsan, sınıfının en iyi modelleriyle gerçekleştirdiği değişim hareketini bir adım daha ileriye taşıyor. Sürdürülebilirlik çalışmaları doğrultusunda Nisan 2024’ten bu yana Bursa’daki fabrikasında 3 farklı lokasyonda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya başlayan şirket, 2030 Karbon Nötr fabrika hedeflerine doğru hızla ilerliyor.

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan Bursa’da yer alan üretim tesislerinde artık yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya başlıyor. Enerjisa ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi alan Karsan, böylece üretimde kullandığı elektrik enerjisinin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamış olacak. Markanın çevreye duyarlı üretim vizyonunu ve karbon ayak izini azaltma kararlılığını bir kez daha gözler önüne seren bu dönüşümle ilgili Karsan CEO'su Okan Baş şunları söyledi: “Yenilenebilir kaynaklara yönelmek hepimizin önceliği olmalı. Biz de bu bilinçle, 2030 yılına kadar karbon nötr fabrika hedefimize ulaşma yolunda büyük bir adım attık. Üretimde kullandığımız elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek, üretirken harcadığımız elektrik kaynaklı karbon emisyonlarımızı sıfırlıyoruz.” Bugün itibarıyla 23 ülkede 1100’den fazla elektrikli aracıyla ulaşım hizmeti veren Karsan, yenilenebilir enerjiye geçişle birlikte üretim tesislerinde de hedeflediği sürdürülebilir gelecek için önemli bir adım atmış oldu.

Karbon ayak izini azaltacak!

Karsan, Enerjisa ile İşimin Enerjisi kapsamında gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi alarak önemli bir adım attı. Bu iş birliği ile Karsan, üretimde kullandığı elektriğin %100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak ve böylece üretirken tükettiği elektrikten kaynaklanan karbon emisyonlarını sıfırlayacak. Elektrikli araçlarıyla karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen Karsan, bugün itibarıyla 23 ülkede 1100’den fazla elektrikli aracıyla ulaşım hizmeti veriyor. Yüzde 100 elektrikli Karsan e-JEST ve e-ATAK, Avrupa’da kendi segmentlerinin son 4 yılda aralıksız olarak en fazla tercih edilen modelleri konumunda. Yüksek teknolojili ve çevreci modelleriyle sürdürülebilirliğe katkı sağlayan Karsan, yenilenebilir enerjiye geçişle birlikte üretim tesislerinde de hedeflediği sürdürülebilir gelecek için bir adım daha atmış oldu. “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonuyla hareket eden şirket, böylece çevresel sorumluluklarını yerine getirmenin yanı sıra tüketici bilincini artırma, pazarda yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapılmasını ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltma gibi önemli misyonları da üstleniyor.

Yeşil Enerji ile Geleceğe Güçlü Yatırım!

Karsan, yenilenebilir enerjiye geçişiyle sürdürülebilirlik hedeflerine önemli bir katkı sağlıyor. Güneş, rüzgâr, hidroelektrik, biyokütle ve jeotermal enerji gibi sürekli olarak yenilenebilir ve doğaya zarar vermeyen kaynaklardan elde edilen yeşil enerji, çevresel kirliliği büyük ölçüde azaltıyor. Enerjisa ile İşimin Enerjisi kapsamında yaptığı iş birliği sayesinde Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi ile üretimde kullanılan elektriğin tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını garanti eden Karsan, bu adımla çevre dostu enerji kullanımını desteklerken, enerji güvenliğini de artırıyor. Karsan CEO'su Okan Baş, bu önemli dönüşümü şu sözlerle değerlendirdi: “Yenilenebilir enerjiye geçişimiz, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirme ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme kararlılığımızı gösteriyor. Yeşil enerji sertifikaları ile enerji kullanımımızın çevreye olan etkisini minimuma indiriyoruz.”

Yeşil enerjiye yaptığı yatırımlarla çevresel sorumluluklarını yerine getiren Karsan, geleceğe temiz ve sürdürülebilir enerji çözümleriyle yatırım yapmaya devam ediyor. Bu stratejik adım, Karsan’ın yenilikçi ve çevreye duyarlı üretim anlayışını pekiştirirken, sektördeki liderliğini de güçlendiriyor.