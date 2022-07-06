Zabıtadan Kurban Bayramı öncesi denetim

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi şekerleme, pasta, kadayıf ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarını denetledi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların bayramı daha sağlıklı geçirmesi ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için Kapalı Çarşı başta olmak üzere şekerleme, pasta, kadayıf ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. İşletme sahiplerinin ruhsatlarına, yangın tüplerine, hijyen belgelerine bakılarak düzeltilmesi gereken kısımlar hakkında işletmecilere bilgi verildi.

İşletmeler temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları açısından titiz bir denetimden geçirildi. Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletme sahiplerine uyarı ve cezai işlem uygulandı. Zabıta ekiplerinin ayrıca bayram süresince herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için de belirlenen kurban satış ve kesim noktalarında denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Ayrıca Elazığ Belediyesi tarafından oluşturulan kurban satış ve kesim alanı dışında kurban kesimine izin vermeyeceği aktarıldı. Uyarılara uymayan vatandaşlara ise idari para cezası uygulanacağı belirtildi.