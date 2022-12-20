Yeni Elazığ Stadyumunda sona doğru

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yeni Elazığ Stadyumunda incelemelerde bulundu.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yapımı tamamlanmak üzere olan yeni stadyum ve spor salonunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile ES Elazığspor Başkanı Serkan Çayır da hazır bulundu.