Yazıkonak Belediyesi’nden yeni evlenecek çiftlere destek

Elazığ’ın Yazıkonak Belde Belediyesi, yeni evlenecek çiftleri yalnız bırakmayarak çeyiz desteğinde bulunacak.

Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, sosyal projelerine devam ediyor. Başkan Çadırcı, beldede ikamet eden ve belde içerisinde nikahlarını kıyan vatandaşlara çeyiz seti vereceklerini kaydetti. Başkan Çadırcı, "Günümüzde gençlerin en çok maddi sıkıntıya düştüğü konu evlilik olmuştur. Aile kurmada büyük maliyetler isteyen ebeveynler, ev döşemesi, salon kiralaması düğün merasimleri ve takılar evlenecek olan çiftlerimizi zorlamaktadır. Evlilik, aileleri ciddi manada borçlanmanın altına koyuyor. Borçlanma sonucunda evliliğin devamında ise ailelerde ciddi çatışmalar ve mutsuzluklar baş gösteriyor. Belediye olarak evliliğin aile toplumunun en önemli dinamiklerinden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Mutlu yuvaların mutlu gelecekler inşa ettiğine inancımız tamdır. Bu vesileyle beldemizde ikamet eden ve beldemiz nikah memurluğu biriminde nikah akdi yapılan yeni çiftlerimize nevresim takımı hediye ederek onların mutluluğuna küçük de olsa bir katkı sunmak istedik. Bölgemizde evliliğin kolaylaştırılması noktasında aileler daha esnek davranmalıdır yeni evlenen çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Yazıkonak Belediyesi olarak da bu tür sosyal projelerimiz devam edecektir” dedi.