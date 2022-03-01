Yazıkonak Belediyesinden öğrencilere eğitim semineri

Elazığ’da Yazıkonak Belde Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Yazıkonak Belde Belediyesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğinde öğrencilere yönelik eğitim semineri düzenlendi. Yazıkonak TOKİ Şehit Arif Güneş Çok Programlı Anadolu Lisesinde ‘Gençlerin Değerlere Eğitimi’ başlığında düzenlenen seminerinde, değerler ve eğitim hayatının önemi vurgulandı.

Düzenlenen seminerin önemine vurgu yapan Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, “Gençlerimizin hayata atılmaları noktasında yaptığımız sosyal çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de bizim en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın değerlerini bilmeleridir. Böyle bir çalışmaya imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmalarımla beldemiz genelinde bütün okullarımızda seminerlerimiz yaygınlaşacak ve devam edecek. Her ay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğümüzden bir eğitmenimizle bir araya gelerek gençlerimizin değerini bilme noktasında eğitim çalışmalarını sürekli program haline getireceğiz” dedi.

Lise Müdürü Sadrettin Bayram, “Çocukların hayata atılması, sosyal yaşamda yer bulmaları ve değerler kapılarını aralayıp kendilerine yol çizmeleri noktasında böyle bir çalışma yapmak çok güzel. Bu eğitimin oluşmasında emeği geçen belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Programın çocuklar için oldukça iyi olduğunu aktaran İl Müftülüğünde görevli hoca Abdullah Turgut ise “Bu toplantımızda değerler eğitimine girişi konuştuk. Bundan sonraki programlarda da inşallah değişik konuklar çağırıp gençlerimizle bir araya geleceğiz” diye konuştu.