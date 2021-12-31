Yazıkonak Belediye Başkanı Çadırcı, okul müdürleri, imamlar ve muhtarlarla bir araya geldi

Elazığ’ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, beldede görev yapan okul müdürleri, muhtarlar ve imamlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

Başkan Çadırcı, beldedeki sorunlara çözüm bulmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Çadırcı, belediye binasında okul müdürleri, muhtarlar ve imamlarla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda beldedeki sorunlarla çözüm önerilerinin konuşulduğunu aktaran Başkan Çadırcı, "Toplantılarımız ayda bir devam edecek. Alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı bir sonraki ayda katılımcılarla paylaşılacak. Beldemizde halkımızla iç içe olan ve toplumun nabzını tutan katılımcılarımızın bizim göremediğimiz beldenin sorunlarını ve çözüm önerilerini önemsiyoruz. Bu toplantıda biz tamamıyla dinleyici, çözümleyici noktasında olacağız. Yazıkonak Belediyesi kısa ve uzun vadede çözülmesi gereken ne varsa onu çözme noktasında halkımızın görüş öneri ve şikayetlerini göz önünde bulundurarak en güzel hizmetleri hak eden halkımıza ivedilikle hizmet götürmek noktasında çaba sarf edeceğiz" dedi.