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Yapımına başlanan Kent-Köy Semt Pazarı’nda çalışmalar sürüyor

Elazığ Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Çaydaçıra Mahallesi Kent-Köy Semt Pazarı’nda inşa çalışmaları hızla ilerliyor.

ELAZIĞ 04.08.2022, 15:25
Yapımına başlanan Kent-Köy Semt Pazarı’nda çalışmalar sürüyor

Elazığ Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Çaydaçıra Mahallesi Kent-Köy Semt Pazarı’nda inşa çalışmaları hızla ilerliyor.

Elazığ Belediyesi, şehrin hızla gelişen yerleşim noktalarından olan Çaydaçıra Mahallesi’ne yeni bağlantı yolları, Kent-Köy Yaşam Alanı, semt kütüphanesi, spor merkezi gibi birçok sosyal çalışmanın yanı sıra mahalle sakinlerinin de talepleri doğrultusunda yeni bir semt pazarı kazandırıyor. Bu çerçevede 3 bin 520 metrekare alan üzerine inşa edilen yeni pazar yeri, tamamlandıktan sonra 138 adet satış noktasıyla vatandaşlara hizmet verecek. Geçtiğimiz günlerde temel kazı ve beton döküm işlemlerinin gerçekleştirildiği semt pazarında, devam eden çalışmalar doğrultusunda çelik çatı yapımına geçildi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, her geçen gün yerleşim sayısının arttığı Çaydaçıra Mahallesi’nde, vatandaşların talebi olan modern semt pazarının belediye tarafından hızlı bir şekilde hayata geçirildiği ve çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.

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