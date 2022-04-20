Yağışlar etkisini gösterdi, Kalecik Barajı ve Tatar göleti yüzde 100 doldu

Yoğun geçen yağışların ardından Elazığ Karakoçan Kalecik Barajı ve Kovancılar Tatar göleti, yüzde 100’lük doluluk seviyesine ulaştı.

12 milyon 600 bin metreküp depolama hacmi ve 12 bin 600 dekar sulama alanına sahip olan Karakoçan Kalecik Barajının yüzde 100 doluluğa ulaştığı, dolusavaktan su tahliyesine başlandığı kaydedildi.

1 milyon 950 bin metreküp depolama hacmine sahip olan Kovancılar Tatar Göletinin de yüzde 100 doluluğa ulaştığı, dolusavaktan su tahliyesine başlandığı vurgulandı. Bu su ile bin 380 tarıma elverişli arazinin sulanmasının temin edileceği bildirildi.