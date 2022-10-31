Voleybolda Elazığ takımları kayıp

Kadınlar 2. Ligi’nde Elazığ Belediyesi Voleybol 4. hafta maçında Hatay deplasmanından puansız dönerken, Erkekler 2. Ligi’nde Aksaray Gençlik ilk maçında Mardin ekibine yenildi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup’ta mücadele eden Elazığ Belediyesi Voleybol, haftasonu 4. hafta maçına çıktı. Geçtiğimiz hafta konuk ettiği Ada Koleji Zeugma’yı yenerek moral bulan mavi-beyazlılar, 4. haftada Antakya Spor Salonu’nda Rasus Kimya Hatay Voleybol’a 3-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

TVF Erkekler 2. Lig 6. Grup’ta mücadele eden Aksaray Gençlikspor ise hafta sonu ilk maçına çıktı. Sezonun ilk haftasını bay olarak geçen sarı - siyahlı ekip, 2. hafta maçıyla birlikte lig serüvenine dahil oldu. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçta Midyat Belediyespor’u konuk eden Elazığ’ın Efeleri, rakibine 3-1 yenildi.