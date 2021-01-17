Voleybol 2. Lig: Elazığ Aksaray Gençlik: 0 - Gaziantep Gençlik: 3

Türkiye Voleybol 2. Lig 4. Grup 11. hafta maçında Elazığ Aksaray Gençlik, evinde karşılaştığı Gaziantep Gençlik’e 3-0 mağlup oldu.

15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Gaziantep ekibi, 1. seti 25-13, 2. seti 25-19 ve son seti 25-16 alarak salondan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Elazığ temsilcisi, 5 puanla 6. sırada kalırken, Gaziantep Gençlik puanını 19’a yükseltti.