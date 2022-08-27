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Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek götürdü
Elazığ’da vicdansız bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği ana yolda sürükleyerek götürdü. O anlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
ELAZIĞ 27.08.2022, 09:26
Elazığ’da vicdansız bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği ana yolda sürükleyerek götürdü. O anlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Bingöl Karayolu Karasaz köyü mevkiinde cani bir sürücü, 23 ADB 896 plakalı traktörünün arkasına bağladığı iki eşeği sürükleyerek ilerledi. Eşekleri sürükleyerek dakikalarca yolculuk yapan sürücüyü, arkasından gelen bir başka sürücüler tarafından görüntüledi.
Bazı araç sürücülerinin tepki gösterdiği olayda, eşekleri traktörle bağlayarak sürükleyen vicdansız sürücü uyarılara kayıtsız kaldı.
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