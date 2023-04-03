Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

Elazığ’da jandarma ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, vatandaşları bilgilendirmeye deva ediyor. Bu çerçevede ekipler, köy ve mezralarda telefon ve internet dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler aynı zamanda vatandaşların yoğun bulunduğu yerlere afişler astı.