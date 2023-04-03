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Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi
ELAZIĞ’DA JANDARMA EKİPLERİ VATANDAŞLARI DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI BİLGİLENDİRDİ.
ELAZIĞ 03.04.2023, 11:38
Elazığ’da jandarma ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, vatandaşları bilgilendirmeye deva ediyor. Bu çerçevede ekipler, köy ve mezralarda telefon ve internet dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler aynı zamanda vatandaşların yoğun bulunduğu yerlere afişler astı.