Valilikten dolandırıcılara karşı uyarı

Elazığ Valiliği, vali ve idarecilerin adını kullanarak yardım topladıklarını ifade eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Son günlerde bazı art niyetli kişi veya kişilerin Elazığ Valiliği, Elazığ valisi veya yardımcılarının ismini kullanarak, ilimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile esnafımızın iyi niyet duygularını istismar ederek çeşitli bahanelerle bağış adı altında yardım taleplerinde bulunduğuna dair duyumlar alınmaktadır. Valimizin ve vali yardımcılarımızın şahsı veya hiçbir devlet kurumu yada görevlisi tarafından vatandaşlardan bu gibi taleplerde bulunması mümkün değildir. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın böyle bir durumla karşılaştığı taktirde hiç vakit kaybetmeksizin valiliğimize, emniyet ve jandarmaya ihbarda bulunmaları ve kesinlikle herhangi bir ödeme yapmamaları önem taşımaktadır” denildi.