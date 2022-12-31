Vali Toraman: “İl genelinde 2 bin 354 personel ile emniyet ve asayişi sağlamaya çalışıyoruz”

Elazığ Valisi Ömer Toraman, yılbaşı çerçevesinde planlamalar yapıp tedbirler aldıklarını belirterek, “İl genelinde 2 bin 354 personel ile emniyet ve asayişi sağlamaya çalışıyoruz. Şuana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Yılbaşı huzur içerisinde geçirilecek” dedi.

2023’in ilk saatlerinde Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Malatya yolunda bulunan kontrol noktasında nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Ziyarette güvenlik güçlerine baklava ikram eden protokol üyeleri yeni yıllarını da kutladı. Burada sürücülerinde yeni yılı kutlayan il protokolü ardından Abdullahpaşa Polis Merkezi’ne geçerek görev başındaki polislerle bir araya geldi.

Vali Toraman, yaptığı açıklamada, "Dünya siyasetine yön veren güçlü bir ülke olarak bu ikinci yüzyıla etkinliğini daha da artırarak devam ettirecek. Bunun için çok çalışıyoruz ve daha çok çalışmamız gerekecek. 2022 yılında da bu çerçevede ilimizin problemlerini çözmek için hep beraber gayret gösterdik. Çok ciddi mesafeler kaydettik. Kronikleşmiş pek çok problemi çözüme kavuşturduk. 2023 yılında da ilimizin kalkınması, gelişmesi, büyümesi, refahının artması için daha iyi hizmet sunmak için çalışacağız. Yılbaşı heyecanı yaşanıyor. Planlamalar yaptık ve tedbirlerimizi aldık. Arkadaşlarımız görevlerinin başında. Jandarma, emniyet personeli, bekçilerimiz vazife başında. 24 saat esası çalışan pek çok arkadaşımız var. Yılbaşının Elazığ’da huzur içerisinde geçmesi için her türlü tedbirimizi aldık. İl genelinde toplam 320 ekiple vazife başındayız. 2354 personele tekabül ediyor. İl genelinde 2 bin 354 personel ile emniyet ve asayişi sağlamaya çalışıyoruz. Şuana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Yılbaşı huzur içerisinde geçirilecek” diye konuştu.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, “Şehrimiz adına birbirinde kıymetli hizmetlerin hayata geçirildiği bir yılı geride bıraktık. Yeni umut ve heyecanlarla yeni bir yıla giriyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını geride bırakıyoruz. Türkiye 100 yılı mottosu ile bu yıla adım atıyoruz” şeklinde konuştu.