Vali Kaldırım, şehitliği ziyaret etti güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehitliği ziyaret edip, görev başında olan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehirler arası yollardaki güvenlik noktalarında jandarma ve emniyet personeli yoğun mesaisini sürdürüyor. Ramazan bayramı nedeniyle Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ ile bağlantısı bulanan Bingöl, Diyarbakır ve Malatya yollarında görevde olan jandarma ve polisleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyarette görev başındaki güvenlik güçlerine baklava ikram edildi.

Ayrıca, 8. Kolordu Garnizon Şehitliğini ziyaret eden Vali Kaldırım’a İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ile İl Emniyet Müdürü Celal Sel eşlik etti. Vali Kaldırım şehitlikte kabirlere karanfil bırakıp dua etti.