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Vali Erkaya Yırık’ın eşi Ayşe Yırık:" Uyuşturucuyla mücadele de en büyük görev anneye düşüyor"

Elazığ’da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" kampanyası ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES uygulaması kapsamında toplantıya başkanlık eden Vali Erkaya Yırık’ın eşi Ayşe Yırık," Bugün burada ‘En iyi Narkotik Polisi: Anne’ kampanyasını başlatarak uyuşturucu ile mücadelede bir adım daha atmak istiyoruz. Biz annelerimizden, çocuklarımızla iletişim halinde olarak bu mücadeleye destek olmasını hedefliyoruz. Uyuşturucuyla mücadele de en büyük görev anneye düşüyor" dedi.

ELAZIĞ 13.01.2021, 16:58
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Vali Erkaya Yırık’ın eşi Ayşe Yırık:" Uyuşturucuyla mücadele de en büyük görev anneye düşüyor"

Elazığ’da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" kampanyası ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES uygulaması kapsamında toplantıya başkanlık eden Vali Erkaya Yırık’ın eşi Ayşe Yırık," Bugün burada ‘En iyi Narkotik Polisi: Anne’ kampanyasını başlatarak uyuşturucu ile mücadelede bir adım daha atmak istiyoruz. Biz annelerimizden, çocuklarımızla iletişim halinde olarak bu mücadeleye destek olmasını hedefliyoruz. Uyuşturucuyla mücadele de en büyük görev anneye düşüyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nce yürütülen ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’ kampanyası ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES uygulaması Elazığ’da tanıtıldı. Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme yapılması amaçlanan projenin tanıtım toplantısına Vali Erkaya Yırık’ın eşi Ayşe Yırık başkanlık ederken, vali yardımcılarının, kaymakamların eşleri, kadın muhtarlar ve Elazığ Belediyesi Kadın Meclisi üyeleri katıldı. Program kapsamında ayrıca "KADES" uygulamasının tanıtımı yapıldı ardından da ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ semineri verilerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

"Uyuşturucu ile mücadele bir adım daha atmak istiyoruz"

Uyuşturucu ile etkin mücadelenin koordine ve iş birliği içerisinde ilgili kurum, kuruluşların ortak çalışmalarıyla tam anlamıyla başarıya ulaşacağına değinen Vali Erkaya Yırık’ın eşi Ayşe Yırık,"Bu hedef doğrultusunda uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık oluşturabilmenin, toplumu ve geleceğimin teminatı gençleri tehdit eden uyuşturucu sorunu ile mücadele edebilmek adına oldukça önem taşıdığına dikkat çekti.

Uyuşturucu ile mücadelede en büyük görevin anne ve anne adayı kadınlara düştüğüne dikkat çeken Yırık, “Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele alanında annelerin farkındalığının arttırılarak, hem gençler arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesi hem de güvenlik güçlerimizce yürütülen çalışmalara sağlanan toplumsal katkının arttırılması hedeflenmektedir. Biz de bugün burada ‘En iyi Narkotik Polisi: Anne’ kampanyasını başlatarak uyuşturucu ile mücadelede bir adım daha atmak istiyoruz” diye konuştu.

"Bu proje bağımlılık tuzağından korumak için önem taşıyor"

Proje toplantılarının sonunda da değerlendirme de bulunan Ayşe Yırık," İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun üzerinde hassasiyetle durduğu "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesinin tüm detaylarıyla dikkate alınması adına bu tür programları düzenliyoruz. Bu proje kıymetli annelerimiz ve çocuklarımızı bağımlılık tuzağından korumak için önem taşıyor. Biz annelerimizden, çocuklarımızla iletişim halinde olarak bu mücadeleye destek olmasını hedefliyoruz. Tüm katılımcılarımızdan bu konuya hassasiyetle yaklaşmalarını rica ediyoruz. İlçelerimizde bulunan kadınlara "KADES" ve "UYUMA" uygulamalarının tanıtılmasının, annelerin bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesinin son derece önemli olduğunu, çocuklarımızı bağımlılık ve madde kullanımı batağından hep birlikte korumamız gerektiğini unutmayalım" ifadelerini kullandı.
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