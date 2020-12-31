banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
2021 Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı nedir?
2021 Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı nedir?
Türkiye’nin en yüksek asgari ücreti 3 bin 850 TL
Türkiye’nin en yüksek asgari ücreti 3 bin 850 TL
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Yılbaşı sofrasına aç oturmayın!
Yılbaşı sofrasına aç oturmayın!

Vali Erkaya Yırık:"Elazığ bir çok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir"

Amaçlarının daha iyi, güzel hizmetler sunarak daha huzurlu, güvenli ve her yönüyle mamur bir Elazığ’ı yeniden inşa edebilmek olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, Elazığ’ın bölgesinde sağlık hizmetlerinden eğitime, turizmden ticarete, kültürden sanata kadar birçok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir olduğunu söyledi.

ELAZIĞ 31.12.2020, 13:17
5
Vali Erkaya Yırık:"Elazığ bir çok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir"

Amaçlarının daha iyi, güzel hizmetler sunarak daha huzurlu, güvenli ve her yönüyle mamur bir Elazığ’ı yeniden inşa edebilmek olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, Elazığ’ın bölgesinde sağlık hizmetlerinden eğitime, turizmden ticarete, kültürden sanata kadar birçok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir olduğunu söyledi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık yaptığı açıklamada:" 2020 yılını gerek dünya genelinde gerekse ülkemizde virüs salgını başta olmak üzere beraberinde gelen bir takım olumsuzlukların gölgesinde zorlu bir şekilde geçirdik. Bununla birlikte Elazığ’ımızda 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketi, İlimiz sosyal yaşamında ağır izler bıraktığı gibi birçok zorluğu ve sorumluluğu da beraberinde getirdi. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek depremden sonraki süreçte hep halkımızın yanında olduk, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte koordineli şekilde sahada yer alarak vatandaşlarımızın her türlü sorunlarıyla hemhâl olduk. Barınma, ısınma, iaşe gibi ihtiyaçların karşılanmasında tüm kurumlarımızı teyakkuza geçirip vatandaşlarımızın mağdur olmamasına itina gösterdik. Depremin birinci yılını doldurduğumuz şu günlerde, ilimiz merkez mahalle, belde ve köylerinde dokuz ayrı rezerv alanında TOKİ tarafından başlatılan ve yapımı devam eden afet konutlarından tamamlananlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yine merkezde 4 mahallemizden kentsel dönüşüm kapsamında Karşıyaka Mahallemizde tamamen, Sürsürü mahallemizde ise kısmen yapımı tamamlanan afet konutları vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Bunun yanı sıra Sivrice, Maden, Kovancılar, Palu ve Baskil ilçelerimizde hem kentsel dönüşüm kapsamında hem de rezerv alanları dahilinde afet konutları inşaatına başlanmış ve tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edilecektir. Deprem sürecinde yakın ilgi ve şefkatlerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Amacımız, ilimiz adına daha iyi, daha güzel hizmetler sunmak, daha huzurlu, daha güvenli ve her yönüyle mamur bir Elazığ’ı yeniden inşa edebilmektir. Hedefimize ulaşmak için inancımızı ve umudumuzu yitirmeden şevk, azim ve gayretle daha çok çalışmalı ve tüm engelleri hep birlikte aşarak güzel Elazığımızı gelecek kuşaklara daha yaşanabilir, daha nezih ve temiz bir halde bırakmalıyız"şeklinde konuştu.

"Elazığ bir çok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir"

Elazığ’ın bölgesinde sağlık hizmetlerinden eğitime, turizmden ticarete, kültürden sanata kadar birçok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Yırık," Güzel ilimizin bulunduğu bölgede her bakımdan söz sahibi olması, yerli ve yabancı yatırım ve teşvikler için bir cazibe merkezi haline gelmesi, kalkınmada öncelikli iller arasında hak ettiği yeri alması için mevcut imkanlar dahilinde yapılması gereken ne varsa hizmet etmeye amadeyiz. Önümüzdeki yıl amaçlanan noktaya ulaşabilmek için azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu doğrultuda kamu kurumlarımız arasındaki koordinasyonla oluşturacağımız ortak sinerji sayesinde ilimizin acil çözüm bekleyen öncelikli sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda arzu ettiğimiz sonuca ulaşmak temennimizdir.Her yeni yıl, yeni hedeflere, müreffeh yarınlara, umutla bakmamız ve bizlere taze başlangıçlar yapmamız için yeni bir fırsattır. Bizler hep birlikte el ele vererek kaldığımız yerden yarınımızı inşa etmeye canla başla çalışacak, geleceğimizi kendi emeğimizle şekillendirmeye gayret edeceğiz"ifadelerini kullandı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12