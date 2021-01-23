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Vali Erkaya Yırık, “Her bir vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösterdik"

Elazığ depreminin yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunan Vali Erkaya Yırık, “Elazığ’ımızı daha güvenli, daha yaşanabilir ve her yönüyle mamur bir kent olarak yeniden inşa edebilmek için devletimizin himayelerinde başlatılan çalışmaların bir kısmını neticelendirdik bir kısmı ise tüm hızıyla devam etmektedir. Devletimizin sunmuş olduğu imkanlar ile yaralarımızı sarmaya ve her bir vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösterdik ” dedi.

ELAZIĞ 23.01.2021, 12:49
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Vali Erkaya Yırık, “Her bir vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösterdik"

Elazığ depreminin yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunan Vali Erkaya Yırık, “Elazığ’ımızı daha güvenli, daha yaşanabilir ve her yönüyle mamur bir kent olarak yeniden inşa edebilmek için devletimizin himayelerinde başlatılan çalışmaların bir kısmını neticelendirdik bir kısmı ise tüm hızıyla devam etmektedir. Devletimizin sunmuş olduğu imkanlar ile yaralarımızı sarmaya ve her bir vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösterdik ” dedi.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan 3 bine yakın konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Depremin seneyi devriyesi nedeniyle açıklamalarda bulunan Vali Erkaya Yırık, devletin himayelerinde başlatılan çalışmaların bir kısmını neticelendirdiklerini ve bir kısmının ise tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

"Her bir vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösterdik"

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketinin bir yılını geride bıraktıklarını aktaran Vali Erkaya Yırık, “Şehrimizin sosyal yaşamında ağır izler bırakan, bizden sevdiklerimizi alan, maddi ve manevi yönden birçok sorun ve sıkıntıyı beraberinde getiren deprem afetinde Elazığ halkı olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduk, her türlü sıkıntıya el birliğiyle göğüs germeye, Devletimizin sunmuş olduğu imkanlar ile yaralarımızı sarmaya, ve her bir vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösterdik.Bu süreçte devletimizin tüm imkanlarını seferber edip kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordineli şekilde sahada yer alarak vatandaşlarımızın her türlü sorunlarıyla hemhal olduk. Öncelikli olarak barınma, ısınma, iaşe gibi ihtiyaçların karşılanmasında ilgili kurumlarımızı harekete geçirip vatandaşlarımızın mağdur olmamasına itina gösterdik. Hayırsever vatandaşlarımızın ve STK’larımızın destekleriyle de dayanışmanın ve yardımlaşmanın en anlamlı örneklerini yaşadık” diye konuştu.

"Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor"

Depremin telafisi mümkün olmayan kayıpları beraberinde getirdiğini vurgulayan Vali Yırık, “İlimizde 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ’ımızı daha güvenli, daha yaşanabilir ve her yönüyle mamur bir kent olarak yeniden inşa edebilmek için devletimizin himayelerinde başlatılan çalışmaların bir kısmını neticelendirdik bir kısmı ise tüm hızıyla devam etmektedir. Bu minvalde,ilimiz merkez mahalle, belde ve köylerinde dokuz ayrı rezerv alanında TOKİ tarafından başlatılan ve yapımı devam eden afet konutlarından tamamlananlar hak sahiplerine teslim edildi. Yine merkezde dört mahallemizden kentsel dönüşüm kapsamında Karşıyaka Mahallemizde tamamen, Sürsürü mahallemizde ise kısmen yapımı tamamlanan afet konutları vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Bunun yanı sıra Sivrice, Maden, Kovancılar, Palu ve Baskil ilçelerimizde hem kentsel dönüşüm kapsamında hem de rezerv alanları dâhilinde afet konutları inşaatına başlanmış ve tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edilecektir” şeklinde konuştu.

"Var gücümüzle çalışacağız"

Her yönüyle Elazığ halkına hizmetine sunabilmek ve hedefledikleri noktaya ulaşabilmek için bu yıl da çalışmalara aynı azim ve kararlılıkla devam edeceklerini dile getiren Yırık, “Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarımız arasındaki koordinasyonla, oluşturacağımız ortak sinerji sayesinde ilimizin konut sorunu öncelikli olmak üzere acil çözüm bekleyen sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesinde var gücümüzle çalışacağız. Depremin meydana geldiği dakikadan itibaren Elazığ halkının yanında olan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve diğer bakanlarımıza şahsım ve Elazığ halkı adına teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle bir afetin bir daha yaşanmaması temenni ediyorum. Depremi yaşayan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun” diye konuştu.
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