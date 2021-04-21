Vali Erkaya Yırık, derecelerle dönen sporcuları ağırladı

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, ulusal ve uluslararası branşta madalyalar kazanan sporcularla bir araya geldi.

Vali Erkaya Yırık, 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası’nda 12 madalya kazanan Elazığ takımı sporcuları ile U15 Avrupa ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Güreş seçmelerinde 57 kiloda 3. olan Yunus Emre Canpolat’ı makamında ağırladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile TEİAŞ 13. Bölge Müdürü Ahmet Saraç’ın’da eşlik ettiği ziyarette Vali Yırık, sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.