Uzmanından kalıcı makyaj uyarısı

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kadınların son dönemlerde kalıcı makyajlara yöneldiğini belirterek, bu uygulamada kullanılacak malzemelerin sağlıklı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzman estetisyen Dalmış, kalıcı makyaj ile ilgili önemli bilgiler verdi. Kullanıcıların kalıcı makyaj ürünlerine dikkat etkesi gerektiğini belirten Dalmış, “Birçok kadın tarafından tercih edilen kalıcı makyaj ürünlerinin ne kadar sağlıklı olduğuna dair araştırma yapılıyor. Bu tür ürünleri kullananların dikkatli olması gerekir. Kalıcı makyaj uygulamalarının hem olumlu hem de olumsuz sonuçları olabilir. Kalıcı makyaj bilhassa ufak kusurları kapatmada ve şekil bozukluklarını gidermede kullanılıyor. Bunun yanı sıra, kişinin doğal cilt rengiyle uyumlu olmasına rastlanmaktadır. Kalıcı kozmetik prosedürlerin özel alet ve tek kullanımlık iğne yardımıyla 0.3-0.7 milimetre deri altına pigment sokularak yapıldığından bahsetti. Bunun yanı sıra, bu işlemlerin ardından en az bir kontrol seansı daha yapılmaktadır. Kalıcı kozmetik prosedürlerinin ilk aşaması ortalama 2 ila 2 buçuk saat arasında sürmektedir. Kontrol aşaması ve renk tazeleme prosedürleri ise daha az sürmektedir. Bunun yanı sıra, birçok kişi, kalıcı makyaj uygulamalarında kullanılan ürünlerin zararlı olduğunu düşünmektedir. Ancak, pigmentler için kullanılan boyaların içerisinde herhangi bir kanserojen veya zehirli madde bulunmamaktadır. Cildin iyileşme süreci üç veya dört hafta sürmekle beraber iki tedavi arası ise en az iki ya da üç hafta olarak bilinmektedir. Kalıcı makyaj uygulaması ile saç bakımı benzerlik taşımaktadır. Periyodik bakım uygulamaları kişinin değişen zevklerini değerlendirmek adına önemli bir fırsattır. Kalıcı makyajın ne kadar uzun ömürlü olacağı ise kişinin yaşam tarzına göre değişkenlik gösterir" dedi.