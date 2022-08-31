Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış’tan 5 önemli cilt bakımı tüyosu

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, cilt bakımında yapılması gerekenleri sıraladı.

Cilt bakımının hayatın önemli bir parçası olduğunu belirten Dalmış, ancak birçok kişinin cildine nasıl bakım yapacağını bilmediğini söyledi. Cilt bakımı noktasında bol su tüketmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dalmış, “Cildinizi nemli tutmaya özen gösterin, güneş koruyucusu kullanmayı ihmal etmeyin, kullandığınız cilt bakım ürünlerinin kalitesine dikkat edin, makyaj yapıyorsanız makyajınızı gündem iki kez temizleyin. Su, toksinleri ter ve idrar yoluyla vücudumuzdan atmaya yardımcı olur. Her iki şekilde de atık ürünleri sistemlerimizden atarız. Bol su içmek aynı zamanda cildinizi nemli ve dolgun tutar. Bu da genel olarak taze ve sağlıklı görünmesini sağlar. Cildinizi nemlendirmek, kırışıklara ve diğer sorunlara neden olabilecek kuruluğu önlemeye yardımcı olabilir. Losyonlar, kremler ve serumlar dahil olmak üzere çeşitli nemlendirici türleri mevcuttur. İhtiyaçlarınıza ve yaşadığınız havanın türüne uygun bir ürün seçin. Güneş kremi, cildinizi kolajene zarar verebilecek ve zamanla kırışıklıklara ve yaşlılık lekelerine yol açabilecek zararlı UV ışınlarından korur. İyi bir güneş kremi ayrıca uzun süre güneşe maruz kaldığında yanmaya karşı koruma sağlayacaktır. SPF 30 veya daha yüksek olanı arayın. Kullandığınız cilt bakım ürünlerini tercih ederken, bu tarz ürünlerin içeriğine dikkat edin. Esasında cilt bakım ürünü tercih ederken ilk önce kendi cilt yapınızı tanıyor olmanız gerekiyor. Ancak bu sayede kendi cilt yapınızla tam uyumlu olan cilt bakım ürünlerini satın alabilirsiniz. Makyaj yapıyorsanız, gözenekleri tıkadığı ve düzgün nefes almasını engellediği için yatmadan önce çıkarılmalıdır. Bu da yüzünüzde sivilce oluşumuna veya siyah noktalara yol açar. Temizleyici yüz ürünlerinin kurumadan gözeneklere derinlemesine nüfuz etmesi için her zaman ılık su ile kullanılması gerektiğini unutmayın” dedi.