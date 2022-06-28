Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış: “İlk olarak cilde uygun temizleyici ile bakıma başlanmalı”

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, cilt bakımında ilk olarak cilde uygun temizleyici ile bakım sürecine başlanılması gerektiğini söyledi.

Uzman estetisyen Dalmış, cilt bakımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cilt bakımı söz konusu olduğunda insanların kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalıştığını kaydeden Dalmış, ancak bu konuda bir uzmanın görüşlerinin kendileri için öncelikli olması gerektiğini söyledi. Rila klinik yetkilisi Dalmış, cilt bakımının özellikle kadınlar için oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, bu noktada ilk olarak cilde uygun bir temizleyici ile bakım sürecine başlanılması gerektiğini aktardı. Dalmış, “Kullanmayı düşündüğünüz tonik cildinize uygun olmalıdır. Hem dengeleyen hem de besleyen bir tonik kullandığınız takdirde sonraki ürünün emilimi de daha fazla olacaktır. Cilt bakımı için serum kullanımı da önemli. Çünkü, serumların çok fazla faydası bulunuyor. Besleyici özelliği bulunan serumların çok hızlı emilmesi ve kısa sürede etki etmesi ciddi bir avantaj. Ancak, bilhassa gündüzleri kullanmayı düşündüğünüz serumların antioksidan özelliğinin olmasına önem vermelisiniz. Serumlar gündüzleri güneş ışınlarının ve çevresel faktörlerin zararlı etkilerini yok etmesi bakımından önemlidir. C ve E vitaminin yanı sıra yeşil çay gibi içerikleri kullanabilirsiniz. Göz çevresi kremi kullanmanız bu süreçte olmazsa olmaz detaylardan yalnızca birisi. 20’li yaşların başından itibaren göz çevrenize uygun bir krem kullanmaya özen göstermelisiniz. Bu sayede, göz çevresinin elastikiyetini koruyabilir ve kırışıklıkları en kısa sürede engelleyebilirsiniz. Nemlendirici kullanımına da ayrı bir paragrafta değinmeliyiz. Birçok kişi, cildi yağlı olduğu için nemlendirici kullanmaktan kaçınır. Ancak, yapısından bağımsız olarak her cildin nemlendiriciye ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Cildiniz nemli olduğu takdirde dış etkenlere karşı daha korunaklı hale gelecektir. Yumuşak ve pürüzsüz bir cildiniz varsa kendinizi çok daha genç ve sağlıklı hissedeceksiniz. En az nemlendirici kadar önemli bir ürün de güneş koruma kremi olmaktadır. Bilhassa fiziksel koruma sağlayan ürünleri tercih ettiğiniz takdirde nemlendirici sonrası iyi bir koruma elde edebilirsiniz’’ dedi.