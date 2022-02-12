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Uzman estetisyen Dalmış’tan evde peeling önerisi

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, evde doğal peeling yapımına ilişkin bilgi verdi.

ELAZIĞ 12.02.2022, 12:52
Uzman estetisyen Dalmış’tan evde peeling önerisi

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, evde doğal peeling yapımına ilişkin bilgi verdi.

Gün boyu kire, toza, makyaja ve güneşe maruz kalan cildi bütün bunların etkisinden kurtarmak için çeşitli yöntemlere başvurduklarını belirten Dalmış, dış etkenlerin neden olduğu bu ağırlığı kendisinden uzaklaştırmak isteyen cildin sivilce, siyah nokta ve kırışıklar meydana getirdiğini vurguladı. Cildin nefes alması, tıkanan gözeneklerin arındırılması için çeşitli önerilerde bulunan Dalmış, “Bir kap içerisine koyduğunuz 1 tatlı kaşığı Türk kahvesine birkaç damla zeytinyağı ve 1 çay kaşığı balı ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra temiz cildinize dairesel hareketlerle uygulayın. Daha sonrasında ılık su ile iyice durulayın. Bu peelingde kahve cildinizi uyararak kan dolaşımını hızlandırırken zeytinyağı ve bal nemlilik sağlar. Haftada bir kez düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Veya 1 tatlı kaşığı toz şeker, mümkünse esmer şeker, üzerine yarım çay kaşığı zeytinyağı ile yarım çay kaşığı balı ekleyerek homojen hale gelinceye kadar karıştırın. Parmağınızla masaj yaparak yumuşak hareketlerle cildinize uygulayın. Birkaç dakikalık masajlı uygulamadan sonra ılık su yardımı ile cildinizden arındırın. Dudaklarınız içinde kullanabileceğiniz bu peeling ile makyaj kalıntılarını ve ölü derileri cildinizden uzaklaştırabilirsiniz. 2 çay kaşığı karbonatın üzerine 1 çay kaşığı zeytinyağı ve birkaç damla limon suyu ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra cildinize masaj yaparak uygulayın ve 5 dakika beklettikten sonra ılık su yardımıyla temizleyin. Zeytinyağının cildinizi yumuşatacağı, limon suyu ve karbonatın sivilceler ile savaşacağı bu peelingi haftada ya da ayda bir kez kullanabilirsiniz. Evde 1 tatlı kaşığı beyaz kilin üzerine bir miktar mısır ununu ekleyin. Daha sonra bir kap içerisinde su ekleyerek macun haline gelinceye değin iyice karıştırın ve dairesel hareketlerle cildinize uygulayın. 10-15 dakika beklettikten sonra ılık su yardımıyla temizleyin. Cildi toksinlerden arındıran, fazla yağı emen beyaz kil; ciltte siyah nokta oluşumunu engellerken mısır unu ise A ve E vitaminlerine ev sahipliği yapmasıyla cildi besler. Bu peeling maskesini ayda bir kez uygulayabilirsiniz. Bunların dışında, 1 adet yumurtanın beyazı ile bir tatlı kaşığı şekeri iyice karıştırın. Homojen hale gelen karışımı masaj yaparak birkaç dakika cildinize uygulayın ve daha sonra ılık su ile durulayın. Bu peelingde yumurta içerisinde bulundurduğu bol miktarda proteinle cildinizi besler ve gözeneklerinizi sıkılaştırır. Haftada bir kez kullanabilirsiniz. Evde bulunan malzemeler ile yapılabilecek basit tarifli peelingler cildi pürüzsüz hale getirir. Uygulamalardan sonra mutlaka cilt nemlendirilmelidir” dedi.

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