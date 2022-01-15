banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Galatasaray’da Torrent imzayı attı
Galatasaray’da Torrent imzayı attı
Kredilerde yasal takip sayısı arttı
Kredilerde yasal takip sayısı arttı

Uzman estetisyen Dalmış’tan evde doğal maske önerileri

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, cildi nemlendirmek için evde doğal maske yapımı konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

ELAZIĞ 15.01.2022, 15:49
Uzman estetisyen Dalmış’tan evde doğal maske önerileri

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, cildi nemlendirmek için evde doğal maske yapımı konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Çoğu kişinin karşı karşıya kaldığı cilt kuruluğu probleminin bazen genetik olarak bazen de sadece mevsim geçişlerinde ve soğuk havalarda kendini gösterdiğini belirten Dalmış, çeşitli, nedenlerle birçok vatandaşın hayatında yerini alan cilt kuruluğunun aslında sadece cildin en üst tabakası olan epidermisin nem kaybetmesi sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Dalmış, ’’Bu nem eksikliğini doğal ürünlerle hazırlanan maskelerle giderebilir. Aslında cilt bakımı geniş bir konu olmakla birlikte tam anlamıyla belirli basamakları bulunuyor. Cildimizi yağ ve kirden arındırmak için çeşitli sabunlar ve temizleme jelleri kullanıyoruz. Bunların içerisinde bulunan bazı maddeler ciltte kuruluğun ya da var olanın artmasına neden oluyor. Temizleme aşamasından sonra yapmamız gereken ise cildi canlı, doğal ve parlak bir görünüme kavuşturmak için nemlendirmek. Bunun içinse kolay tariflerle yapılabilen maskeleri kullanmak oldukça sağlıklı oluyor. Nemlendirici maskeleri sadece hepimizin evinde kolayca bulabileceği doğal ürünlerle hazırlamak mümkün’’ dedi.

Her cildin parlak ve nemli olmayı hak ettiğini belirten uzman estetisyen Zubeyir Dalmış, cildi nemlendirmek için evde hazırlanabilecek doğal maske önerilerini sıraladı. Dalmış, ’’Avokado maskesi, içerdiği vitamin, yağ asitleri ve mineraller sayesinde vücuda sağladığı faydalarla kalmayıp cildi de nemlendiren ve parlaklık veren avokado, bu özellikleri ile eşsiz bir doğal ürün oluyor. Maskenin hazırlanışı ise olgunlaşmış bir avokadonun iyice ezilerek bir tatlı kaşığı balla karıştırılması şeklinde oluyor. Elde edilen bu karışımsa cilde masaj yaparak uygulanmalı ve 10 dakika bekletilmelidir. Daha sonra ise ılık su yardımıyla durulanmalıdır. Yulaf kepeği maskesi, cilt için çok yararlı olan yulaf kepeği, sadece cildi nemlendirmekle kalmayıp aynı zamanda derinlemesine temizleme sağlıyor, yumuşatıyor ve kırışıklıklarla da savaşıyor. Çok kolay şekilde hazırlanan bu maske için gerekli olan malzemeler 1 yemek kaşığı yulaf kepeği, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 tatlı kaşığı bal ve 1 çay kaşığı zeytinyağı oluyor. Ölçüleri verilen malzemeler bir kabın içerisinde homojen olacak şekilde iyice karıştırıldıktan sonra yulaf maskesi otaya çıkıyor. Bu karışım cilde masaj yaparak uygulanmalı ve 10-15dk bekletilmelidir. Daha sonraysa ılık su yardımıyla durulanmalıdır. Ayrıca uygulama sonrası arda kalan karışım bir kavanozda saklayıp daha sonra kullanılabilinir. Muz maskesi, A, B ve E vitaminlerince zengin olan muz, cildi güneş ışınlarına karşı korur, lekeleri azaltır, yumuşatır ve içinde bolca barındırdığı potasyum sayesinde cildi oldukça nemlendirir. Maskeyi hazırlamak için yarım bir muz ezilerek içerisine iki çay kaşığı portakal suyu ve iki çay kaşığı yoğurt ilave edilerek iyice karıştırılır. Bu maske cilde masaj yaparak uygulanmalı ve 10-15 dakika bekletilmelidir. Daha sonra ise ılık su yardımıyla durulanmalıdır. Hafta da bir ya da iki kere düzenli olarak uygulanmalıdır. Vücudumuz ruhumuzu koruyan önemli bir parçadır. Bundan dolayı ona hak ettiği gibi davranılmalı, sağlıklı bir şekilde yaşanılması ve cilt bakımının düzenli olarak yapılması gerekir’’ diye konuştu.

Yorumlar (0)
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 21 34
5. Fenerbahçe 20 32
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Gaziantep FK 21 31
9. Sivasspor 21 30
10. Karagümrük 21 30
11. Alanyaspor 20 29
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 43
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 31
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Manisa Futbol Kulübü 20 25
11. Boluspor 19 24
12. Tuzlaspor 19 24
13. Kocaelispor 19 24
14. Menemen Belediyespor 20 23
15. Keçiörengücü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Chelsea 22 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Brighton 20 28
9. Wolverhampton Wanderers 19 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 20 24
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11