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Uzman estetisyen Dalmış, kaş bakımında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, doğal ve gür kaşların moda olduğunu belirterek kaş bakımı hakkında önemli bilgiler verdi.

ELAZIĞ 14.03.2022, 16:25
Uzman estetisyen Dalmış, kaş bakımında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, doğal ve gür kaşların moda olduğunu belirterek kaş bakımı hakkında önemli bilgiler verdi.

Yüz ifadesi için oldukça önemli olan kaşların, güzellik olgularından da bir tanesi olarak karşılarına çıktığını kaydeden Dalmış, kaşların değişen modaya ayak uydurarak her dönem farklı tarzlarda kendini bulduğunu söyledi. Doğal ve gür kaşların yer aldığı son zamanlarda kaş bakımının da fazlaca önem kazandığını vurgulayan Dalmış, “Saçlarımız nasıl kirleniyor ve bakteri oluşumuna açık bir hale geliyorsa kaşlarımızda aynı durumu yaşıyor. Bakteri ve kir oluşumu kaşlarda dökülmeye neden olabiliyor. Bundan dolayı yüzünüzü yıkarken kaşlarınızı unutmayın ve mümkün oldukça masaj yaparak bu işlemi gerçekleştirin. Çünkü uygulanan hareketler kan dolaşımını arttırıyor, böylece sağlıklı ve gür kaş oluşumunu destekliyor. Ayrıca kaş makyajınızı da kaşlarınızdan tam anlamıyla arındırdığınızdan emin olun. Su tüketmek her konuda olduğu gibi kaşlar içinde oldukça önemli. Vücuttan toksin maddeleri uzaklaştırarak cildi yenileyen ve temizleyen su, kaşlarında uzamasında son derece etkili oluyor. Uzun ve gür kaşlar için de günde en az 1.5-2 litre su tüketmek gerekiyor. Dökülmeler için doğal yağlardan yararlanabilirsiniz. Kaş dökülmeleri için doğal yağlar, en etkili çözümlerden bir tanesi oluyor. Doğal yağlar içlerinde barındırdıkları bileşenler sayesinde kaşları koruyor ve daha yoğun bir oluşumu pekiştiriyor. Sarımsak, susam, hintyağı ve fındık gibi yağlar ise en iyiler arasında yerlerini alıyor. Masaj yaparak kaşlarınıza uygulayabilir ve yarım saat sonra yıkayabilirsiniz. Zeytinyağı uygulaması da kaşları gürleştirmek için son derece yararlı oluyor. İçinde bol miktarda bulundurduğu E vitamini her bir teli besliyor ve A vitamini ise kılların gürleşmesine fayda sağlıyor. Masaj yaparak uygulayabilir ve 2 saat boyunca bekletebilirsiniz. Eğer evde kendiniz alıyorsanız ve işlem esnasında kılları kırıyorsanız, kaşlarınız küsebilir. Henüz çıkmamış bir kılı almaya çalışmakta aynı sonucu oluşturur. Cımbız seçimini iyi yapmalı ve kaş tipinize uygun olanı belirlemelisiniz. Kaşlara şekil vermek için her gün düzenli olarak bir kaş fırçası yardımıyla onları taramalısınız. Bu yaptığınız işlem, aynı zamanda kaş bölgesinde kan dolaşımını hızlandıracaktır. Eğer bir kaş fırçanız yok ise bitmiş maskara fırçalarınızı temizleyerek bu uygulama için kullanabilirsiniz. Kaşların da tıpkı diğer cilt bölgeleri gibi nemlendirilmesi gerekir. Gür kaşlar için yumurta sarısı uygulaması ile kaş serumu kullanımı da etkili. Kaşları konusunda sorun yaşayanlar mutlaka bu alanda uzman bir estetisyenden yardım almalı” dedi.

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